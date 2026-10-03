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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 2887

Саудовская Аравия нанесла массированный удар по одной из стран Ближнего Востока

Саудовская Аравия нанесла по Йемену 60 ударов

Саудовская Аравия нанесла по Йемену 60 ударов
Сгенерировано нейросетью Qwen, Роман Каманин

За минувшие сутки саудовские военные осуществили 60 атак с применением авиации и ракетного оружия. Удары пришлись на столицу Йемена город Сану, а также на другие территории, находящиеся под контролем движения «Ансар Алла» (хуситов). Данная информация содержится в официальном сообщении вооруженных сил этого движения.

В тексте заявления представителей хуситов подчеркивается, что с учетом этих новых эпизодов общее число атак, совершенных Саудовской Аравией с начала текущего витка обострения конфликта в Йемене, уже достигло отметки в 1410.

Накануне, в субботу, представители движения отчитались о проведении собственной ответной операции. По их словам, для атаки на объект нефтегазовой корпорации Saudi Aramco, расположенный в саудовской столице Эр-Рияде, были применены несколько баллистических ракет и беспилотные летательные аппараты. Хуситы утверждают, что снаряды достигли цели напрямую, что привело к возникновению пожара на территории предприятия.

Вооруженное противостояние между Эр-Риядом и движением «Ансар Алла», находившееся в замороженном состоянии на протяжении четырех лет, перешло в активную стадию в середине июля. Толчком к резкому обострению ситуации послужили взаимные претензии сторон. В частности, хуситы обвинили саудовское королевство в атаке на аэропорт Саны именно в тот момент, когда там совершал посадку самолет из Ирана с высшим руководством движения на борту. В качестве ответной меры сторонники «Ансар Алла» объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и приступили к атакам на принадлежащие ей суда в акватории Красного моря.

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Автор:
Саудовская Аравия Йемен США
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня