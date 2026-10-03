Саудовская Аравия нанесла массированный удар по одной из стран Ближнего Востока

За минувшие сутки саудовские военные осуществили 60 атак с применением авиации и ракетного оружия. Удары пришлись на столицу Йемена город Сану, а также на другие территории, находящиеся под контролем движения «Ансар Алла» (хуситов). Данная информация содержится в официальном сообщении вооруженных сил этого движения.

В тексте заявления представителей хуситов подчеркивается, что с учетом этих новых эпизодов общее число атак, совершенных Саудовской Аравией с начала текущего витка обострения конфликта в Йемене, уже достигло отметки в 1410.

Накануне, в субботу, представители движения отчитались о проведении собственной ответной операции. По их словам, для атаки на объект нефтегазовой корпорации Saudi Aramco, расположенный в саудовской столице Эр-Рияде, были применены несколько баллистических ракет и беспилотные летательные аппараты. Хуситы утверждают, что снаряды достигли цели напрямую, что привело к возникновению пожара на территории предприятия.

Вооруженное противостояние между Эр-Риядом и движением «Ансар Алла», находившееся в замороженном состоянии на протяжении четырех лет, перешло в активную стадию в середине июля. Толчком к резкому обострению ситуации послужили взаимные претензии сторон. В частности, хуситы обвинили саудовское королевство в атаке на аэропорт Саны именно в тот момент, когда там совершал посадку самолет из Ирана с высшим руководством движения на борту. В качестве ответной меры сторонники «Ансар Алла» объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и приступили к атакам на принадлежащие ей суда в акватории Красного моря.

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