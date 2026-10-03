Сестра Ким Чен Ына пригрозила миру неуязвимой ракетой

Военные КНДР провели испытание стратегической ракеты средней дальности с технологиями изменения траектории полета, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Она сослалась на заявления Японии и Южной Кореи по поводу пуска.

По словам Ким Е Чжон, при активизации режима волнообразной траектории враг не может отследить ракету после первой смены курса. Она указала на скорость ракеты и способность менять направление на низких высотах с использованием технологий искусственного интеллекта.

Сестра северокорейского лидера отметила, что заявления Токио и Сеула демонстрируют их ограниченные способности по слежению за ракетой. Она резюмировала, что избежать атаки не удастся.

За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Других деталей пуска в заявлении не приводится.

До этого агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейское военное командование сообщало, что ракета, запущенная в субботу в направлении Японского моря, оказалась баллистической. Пуск зафиксировали приблизительно в 6:30 по местному времени из района города Вонсан, ракета пролетела более 700 км.

СМИ отмечают, что КНДР за этот год проводила более десяти ракетных испытаний. Совет Безопасности ООН ранее принимал резолюции, запрещающие Пхеньяну запуски баллистических ракет, однако КНДР эти решения не признает.

Сеул и Токио традиционно отслеживают пуски КНДР и публикуют данные о дальности и траектории. Оценки сторон по таким инцидентам нередко расходятся, а полные технические параметры ракет остаются неизвестными.

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