Шерпа РФ сказал, от чего зависит, будет ли Путин участвовать в саммите G20

Руководитель экспертного управления президента РФ и шерпа России в G20 Денис Агафонов сказал, что решение относительно участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами зависит, в том числе, от "общего геополитического контекста".

Агафонов сказал, что решение будет также зависить от других факторов, таких как содержательная подготовка мероприятия.

Ближайший саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, "большая двадцатка") - клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

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