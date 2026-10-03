...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1871

Шерпа сказал о позиции РФ по возможности принятия Польши в G20

Шерпа РФ сказал, что принятие Польши нарушило бы баланс G20

Шерпа РФ сказал, что принятие Польши нарушило бы баланс G20
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Руководитель экспертного управления президента РФ и шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что принятие Польши в G20, по мнению российской стороны, нарушило бы сбалансированный состав объединения.

Агафонов сказал, что сбалансированный состав позволяет G20 оставаться организацией, к которой все прислушиваются, поскольку организации с разными приоритетами вырабатывают общий подход.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, "большая двадцатка") - клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

Читайте материал "Шерпа в G20 сказал, в чем Россия поддерживает США"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX

Подписаться

Автор:

Что еще почитать