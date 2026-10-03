Шерпа сказал о позиции РФ по возможности принятия Польши в G20

Шерпа РФ сказал, что принятие Польши нарушило бы баланс G20

Руководитель экспертного управления президента РФ и шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что принятие Польши в G20, по мнению российской стороны, нарушило бы сбалансированный состав объединения.

Агафонов сказал, что сбалансированный состав позволяет G20 оставаться организацией, к которой все прислушиваются, поскольку организации с разными приоритетами вырабатывают общий подход.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, "большая двадцатка") - клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

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