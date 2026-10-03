Шерпа в G20 сказал, в чем Россия поддерживает США

Руководитель экспертного управления президента РФ и шерпа России в G20 Денис Агафонов сказал, что Российская Федерация поддерживает стремление Соединенных Штатов сохранить изначальные приоритеты G20, связанные с решением финансово-экономических задач.

Агафонов сказал, что США сформулировали соответствующий принцип как back to the basics - возвращение к первоосновам, и подход "в целом соблюдался".

Одновременно шерпа РФ заявил, что БРИКС осуждает решение США не приглашать ЮАР на мероприятия G20.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, "большая двадцатка") - клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

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