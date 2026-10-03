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Политика 1824

Шерпа в G20 сказал, в чем Россия поддерживает США

Россия поддерживает США сохранить изначальные приоритеты G20, сказал шерпа

Россия поддерживает США сохранить изначальные приоритеты G20, сказал шерпа
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Руководитель экспертного управления президента РФ и шерпа России в G20 Денис Агафонов сказал, что Российская Федерация поддерживает стремление Соединенных Штатов сохранить изначальные приоритеты G20, связанные с решением финансово-экономических задач.

Агафонов сказал, что США сформулировали соответствующий принцип как back to the basics - возвращение к первоосновам, и подход "в целом соблюдался".

Одновременно шерпа РФ заявил, что БРИКС осуждает решение США не приглашать ЮАР на мероприятия G20.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, "большая двадцатка") - клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

Читайте материал "Шерпа рассказал, планирует ли Россия участвовать в мероприятиях G20 в 2027 году"

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