Штайнмайер заявил о рисках для демократии из-за радикальных настроений в ФРГ

Демократия в Германии сталкивается с серьезными вызовами, сообщил президент ФРГ Франк‑Вальтер Штайнмайер на торжествах в Бремене. По его словам, радикализация общественных настроений и давление на политическую систему вызывают тревожные исторические параллели.

Глава государства отметил, что в стране усиливается неприятие политических компромиссов и растет агрессия в публичной сфере. Он обратил внимание на попытки дискредитировать демократические процедуры, что, по его оценке, подрывает устойчивость политической системы.

Штайнмайер напомнил, что подобные процессы уже наблюдались в истории Германии. Он указал на период Веймарской республики, существовавшей с 1918 по 1933 год и завершившейся приходом к власти национал‑социалистов. Президент подчеркнул, что вопрос о том, повторяет ли современная Германия путь Веймара, остается открытым, передает агентство Reuters.

Отдельно он призвал не допускать роста политической агрессии, включая оскорбления в адрес представителей власти. По его словам, деятельность экстремистских сил угрожает не только демократическим институтам и свободам, но и внутреннему единству общества.

Штайнмайер подчеркнул, что сохранение стабильности требует от граждан готовности к диалогу и уважения к политическим процессам.

Ранее мы писали: В Германии призвали избрать новым президентом умную женщину

Читайте также: Полвека торгов: Греция отдала Болгарии останки царя Самуила

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.