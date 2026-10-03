Смертельный обвал: на уральской шахте погиб рабочий

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в результате локального обрушения горной породы на шахте «Черемуховская-Глубокая». Инцидент произошел вблизи города Североуральска, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

«Североуральским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области по сообщению об обнаружении тела рабочего после локального обрушения горной породы на шахте вблизи города Североуральска возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Санкции данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предполагают серьезную ответственность для лиц, ответственных за соблюдение условий труда на опасных производственных объектах.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причины трагедии. Следствию предстоит выяснить, были ли допущены нарушения регламента безопасности при проведении горных работ на шахте.