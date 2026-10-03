СМИ: израильские военные открыли огонь по жилым кварталам на юге Сирии

Сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил о продвижении израильских военных в провинции Эль‑Кунейтра на юге Сирии — военнослужащие вошли в населённый пункт и вели огонь в сторону жилых кварталов.

Согласно данным телеканала, к западу от деревни Сейда‑эль‑Ханут в южной части Эль‑Кунейтры выдвинулись два израильских танка и несколько других единиц военной техники. Они открыли беспорядочный огонь по жилым кварталам. Кроме того, телеканал Syria TV передал, что израильская артиллерия нанесла удары по окраинам населённого пункта Маария — он расположен в западной части провинции Дераа на юге страны.

23 сентября Ахмед аш‑Шараа, президент арабской республики на переходный период, выступил с требованием к Израилю вывести войска со всех сирийских территорий, занятых после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года. Заявление прозвучало с трибуны 81‑й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью‑Йорке. В ходе выступления политик подчеркнул, что Голанские высоты, захваченные в 1967 году, остаются сирийской территорией.