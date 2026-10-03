СМИ: КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря

Информационное агентство Республики Корея Ренхап проинформировало о том, что КНДР осуществила запуск ракеты в направлении Японского моря. По сведениям агентства, Северная Корея выпустила неустановленный снаряд в сторону Восточного (Японского) моря.

В минувшее воскресенье Ренхап, ссылаясь на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи, проинформировало о двух пусках, произведенных КНДР в сторону Японского моря. Согласно утверждениям агентства, в обоих случаях речь шла о баллистических ракетах малого радиуса действия. Первая из них преодолела дистанцию около 450 километров, вторая пролетела более 600 километров.

Ранее Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило, что Вашингтон не расценивает недавние ракетные испытания Северной Кореи как угрозу для себя или своих партнеров. В сообщении командования, опубликованном на его странице в социальной сети X, подчеркивается, что данные события не представляют непосредственной опасности для американских военных, территории США или их союзников. При этом в Вашингтоне добавили, что американская сторона тесно координирует свои действия с союзниками и партнерами по данному вопросу.

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