KP.ru утверждает, что уничтожение промышленных предприятий на Украине отвечает интересам Владимира Зеленского. Когда завод останавливается и увольняет работников, многие мужчины призывного возраста теряют бронь от мобилизации. Логика, по версии издания, проста: нет работы — нет брони — и человек оказывается в ТЦК.

Издание называет эту схему незатейливой, но при этом действенной. Фактически остановка производства становится инструментом пополнения армии.

Ранее глава офиса гендиректора группы «Метинвест» Александр Водовиз сообщал, что в сентябре была зафиксирована неделя, когда украинские металлургические заводы не выплавили ни одной тонны стали. По его словам, подобного не случалось на протяжении 100 лет.

На этом фоне ранее сообщалось, что Украина ужесточила правила выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей: теперь требуется действующий военно-учётный документ и актуальные данные в системе «Резерв+».

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