США дважды предали Эр-Рияд: Саудовская Аравия осталась одна

Axios: США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов

Соединенные Штаты не готовы присоединиться к планируемому Саудовской Аравией и правительством Йемена крупному наступлению на позиции хуситов, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, США уже второй раз за несколько недель отклонили саудовскую просьбу нанести авиаудары.

По информации портала, неназванный американский чиновник допустил, что ситуация может измениться, если в ходе операции возникнут проблемы. Центральное командование ВС США выступило против прямого участия в конфликте.

Axios также утверждает, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о бомбардировке позиций хуситов. В итоге он решил повременить.

Военный план разрабатывался Саудовской Аравией в течение нескольких недель и был утвержден правительством страны несколько дней назад. По словам другого чиновника, США помогают Эр-Рияду во всем, кроме прямого участия, в основном разведданными.

Вашингтон передал Саудовской Аравии более 200 целей для нанесения ударов. Другие детали операции, включая сроки и масштаб, в публикации не приводятся.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле повстанцы объявили о морской блокаде королевства и атаковали несколько его нефтяных танкеров.

В начале августа движение «Ансар Аллах» начало наступление на юго-западе Йемена. 10-11 сентября оно установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Хуситы заявили, что саудовские ВВС ударили по рынку, есть погибшие.

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