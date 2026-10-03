США приближаются к переломному моменту в своей истории

Соединенные Штаты Америки рискуют столкнуться с полной потерей доверия к доллару уже к концу 2030-х годов, если Вашингтон срочно не умерит свои финансовые аппетиты. Об этом пишет американская газета The Washington Post, анализируя стремительный рост государственного долга и бюджетного дефицита.

"2030-е годы станут переломными: если ситуация не изменится, то к его завершению бюджетные возможности США окажутся на исходе", - подчеркивает издание.

Финансовая система страны испытывает колоссальную нагрузку, поскольку дефицит бюджета растет вдвое быстрее самой экономики, объясняет автор. Проблема заключается в том, что правительство тратит деньги значительно быстрее, чем экономика успевает расти. Исторически сложившийся запас прочности тает на глазах, а традиционные методы борьбы с кризисом за счет налогов больше не работают. Попытки существенно повысить налоговое бремя лишь разрушат экономическое развитие, а любые дополнительные доходы Вашингтон привык немедленно спускать на новые траты вместо погашения долгов.

Чтобы предотвратить катастрофу и стабилизировать соотношение госдолга к ВВП, эксперты предлагают снизить дефицит бюджета до 3% к 2030 году. Однако для этого потребуются радикальные и непопулярные меры, одобренные обеими ведущими политическими партиями США.

«Правительству США нужно сократить расходы на социальные программы и передать заботу о гражданах штатам, а самому сосредоточиться исключительно на национальной обороне», — подчеркивает издание.

Американская экономика пока сохраняет определенный запас прочности, однако времени на принятие жестких мер у Вашингтона практически не осталось, предупреждае автор.