Стало известно, что в Раде думают о будущем Украины в ЕС

Бужанский: никакого ускоренного вступления в ЕС не будет

Украину годами не будут принимать в Европейский союз, заявил депутат Рады Максим Бужанский. По его словам, не будет ни ускоренного, ни ожидаемо близкого вступления в ЕС.

Бужанский сказал об этом в эфире YouTube-канала. Он также выразил мнение, что его страна не вступит в Евросоюз даже через десять лет.

В субботу премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Брюссель во лжи относительно получения Украиной членства в ЕС. По его мнению, реалистичнее было бы пригласить Киев за стол переговоров.

Рама предложил предоставить Украине полноценное членство по итогам процесса, ориентированного на результат. Других деталей его инициативы не приводится.

Владимир Зеленский требовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. До этого еврокомиссар по расширению Марта Кос называла эту дату нереальной и подчеркивала, что поблажек Брюссель делать не будет.

Вступление в ЕС основано на выполнении страной-кандидатом согласованных условий, включая реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Каждая страна продвигается отдельно, общий график для кандидатов не устанавливается.

Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 млрд евро макрофинансовой помощи. Общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 млрд евро.

Нежелание ЕС брать Украину в свои структуры объяснили.

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