Стало известно, почему Китай свернул перевозки по Севморпути

Китай приостановил контейнерные перевозки в Европу через Северный морской путь до лета 2027 года, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на таможенное управление города Нинбо. В управлении пояснили, что маршрут носит сезонный характер.

С момента запуска маршрута через него выполнили восемь рейсов. Суда перевезли 7,76 тыс. стандартных контейнеров TEU.

Стоимость груза оценивается в 5,33 млрд юаней, что составляет около 66,2 млрд рублей. Других данных о рейсах не приводится.

В августе китайская судоходная компания Sealegend Shipping запустила первый еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Севморпуть. Перевозки между портами Китая и России уже составляют почти 15% всего грузопотока по Севморпути.

До этого FT сообщала, что число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133, что на 46% больше, чем в августе. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом.

Сентябрь обычно становится самым загруженным месяцем для арктических маршрутов: площадь льда достигает сезонного минимума, что позволяет проходить судам без ледоколов. Летом навигация возобновляется после зимней паузы.

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