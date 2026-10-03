Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили за сутки над регионами РФ

Минобороны России обнародовало данные о работе противовоздушной обороны за минувшие сутки. Согласно сводке ведомства, российские силы уничтожили 680 украинских беспилотников самолётного типа.

Кроме того, были сбиты шесть управляемых авиационных бомб.

В сообщении уточняется, что речь идёт именно о дронах самолётного типа. Других деталей о местах перехвата или типах бомб ведомство не приводит. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало.

Ранее губернаторы ряда регионов сообщали о массовых атаках беспилотников. В частности, над Курской областью за сутки сбили 206 аппаратов, над Брянской — 145, над Тульской — девять. В Курской области также фиксировали 64 артиллерийских обстрела отселённых районов и 30 атак дронов с взрывными устройствами.

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