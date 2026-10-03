Стало известно, зачем США перебросили 500 военных к границе Мексики

Северное командование ВС США разместило около 500 военнослужащих на границе с Мексикой, говорится в совместном заявлении МИД и Министерства военно-морского флота латиноамериканской страны. В Мехико назвали это частью плановых операций двух стран.

В заявлении указано, что развертывание свидетельствует о приверженности укреплению безопасности границ, улучшению возможностей обнаружения и защите суверенитета. Силы США задействованы в районе долины реки Рио-Гранде в штате Техас по линии операции «Пылающий авангард».

Со своей стороны ВМС Мексики в рамках операции «Сабля» направили в приграничный город Матаморос 159 военнослужащих, 11 транспортных средств и два беспилотника. Патрулирование северной границы продолжится.

В Мехико подчеркнули, что двусторонние отношения строятся на основе уважения суверенитета и взаимного доверия. Обмен информацией будет идти по установленным институциональным каналам.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на Северное командование ВС США сообщил, что переброска состоялась в рамках операции «Единый ответ» на фоне участившихся атак мексиканских картелей. Телеканал NewsNation отмечает, что решение Пентагона последовало за инцидентом в районе города Гарсено, где сотрудники Береговой охраны США подверглись обстрелу со стороны границы.

Граница США и Мексики остается зоной повышенного внимания из-за контрабанды и активности картелей. Вашингтон неоднократно увеличивал там военное и полицейское присутствие, координируя действия с Мехико.

Операции «Пылающий авангард» и «Сабля» проводятся сторонами параллельно в приграничной зоне. О сроках их завершения и общем числе задействованных сил не сообщается.

Преступники в страхе убежали от нового мексиканского солдата: им оказался чихуахуа.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX