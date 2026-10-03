Свобода прессы под ударом по всему миру: от Белого дома до Балкан

В Вашингтоне продолжается противостояние Белого дома и прессы. Напомним, что после запрета на доступ в административный комплекс для CNN, MS NOW и Politico несколько телеканалов обратились в суд, и назначенный самим Трампом судья Тимоти Келли обязал администрацию восстановить журналистам доступ. Однако формальная победа не вернула прежний порядок. CNN вновь исключили из телевизионного пресс-пула и не допустили на борт Air Force One, а генеральный прокурор Тодд Бланш назвал присутствие репортёров в Белом доме «привилегией, а не правом». Пока в США суды и редакции выясняют границы допустимого, в Европе разворачиваются не менее тревожные процессы. В Сербии, опустившейся на 104-е место в рейтинге свободы прессы, фиксируют рекордное число нападений на журналистов — 380 задокументированных случаев за год. Кроме того, около 90 процентов СМИ зависят от государственного финансирования. По словам медиаисследователей, безнаказанность за преступления против репортёров остаётся нормой, и даже убийство журналиста Чурувии до сих пор не имеет окончательного приговора. В Словении правительство Янеза Янши спешит переписать закон о гостелевидении и отменить лицензионный сбор, повторяя венгерский сценарий Орбана, а критически настроенный канал N1 переходит к структуре, связанной с тем же политическим лагерем. На Мальте международные организации требуют прозрачности при реформировании медиазаконодательства, настаивая на привлечении экспертов ОБСЕ и Совета Европы до внесения документа в парламент.

И получается, что общий фон показывает растущее давление на прессу, при котором критика власти всё чаще становится поводом для ограничений, а враждебность к журналистам - частью повседневной политической среды.