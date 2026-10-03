Таиз превратился в пекло: хуситы бьют из артиллерии

Правительственные силы Йемена заявили об ударах по целям хуситов в Сане

Йеменские войска нанесли удары по расположенным в столице страны Сане объектам, имеющим отношение к движению «Ансар Аллах», сообщает «Аль-Джазира». До этого в Сане прозвучало несколько взрывов.

Представитель йеменских вооруженных сил полковник Маджид Аль Назили заявил, что армия располагает возможностями проводить атаки стратегического значения против хуситов. Какие именно цели пытались поразить, он не уточнил.

Связанные с правительством СМИ сообщали, что в провинцию Таиз, где продолжаются бои с хуситами, прибыло подкрепление. По данным «Аль-Джазиры», наиболее интенсивно столкновения идут в западных пригородах города.

Хуситы активно применяют артиллерию в этом районе. О потерях сторон и результатах ударов по Сане не сообщается.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиаудары по позициям хуситов. Для королевства Йемен имеет стратегическое значение: через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

За несколько недель Вашингтон дважды отказал Эр-Рияду в просьбе нанести авиаудары по позициям хуситов. Саудовская Аравия вместе с йеменским правительством готовит крупное наступление на силы движения «Ансар Аллах».

Еще в июле повстанцы объявили морскую блокаду королевства и атаковали ряд его нефтяных танкеров. В начале августа они перешли в наступление на юго-западе Йемена, а к сентябрю взяли под контроль портовый город Моха и территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Черный дым над Эр-Риядом: нефтяной объект охвачен огнем.

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