Тихоокеанское военное командование США выступило с официальным заявлением о ракетном пуске в КНДР

Тихоокеанское военное командование США (USPACOM) официально заявило, что зафиксированный военными пуск баллистической ракеты КНДР не представляет непосредственной опасности для американской территории, военного контингента или союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что США осведомлены о ракетном пуске, осуществленном Северной Кореей третьего октября 2026 года по корейскому стандартному времени. Военные проводят тесные консультации с союзниками и партнерами. Согласно текущим оценкам командования, данное событие не представляет непосредственной угрозы для американского контингента, территории Соединенных Штатов или их союзников в регионе.

Ранее южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позднее агентство Рейтер, ссылаясь на данные японского телеканала NHK, проинформировало, что снаряд, предположительно, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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