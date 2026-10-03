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Политика 2069

Тихоокеанское военное командование США выступило с официальным заявлением о ракетном пуске в КНДР

В США оценили пуск баллистической ракеты КНДР

В США оценили пуск баллистической ракеты КНДР
Сгенерировано нейросетью Qwen, Роман Каманин

Тихоокеанское военное командование США (USPACOM) официально заявило, что зафиксированный военными пуск баллистической ракеты КНДР не представляет непосредственной опасности для американской территории, военного контингента или союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что США осведомлены о ракетном пуске, осуществленном Северной Кореей третьего октября 2026 года по корейскому стандартному времени. Военные проводят тесные консультации с союзниками и партнерами. Согласно текущим оценкам командования, данное событие не представляет непосредственной угрозы для американского контингента, территории Соединенных Штатов или их союзников в регионе.

Ранее южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позднее агентство Рейтер, ссылаясь на данные японского телеканала NHK, проинформировало, что снаряд, предположительно, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Автор:
США КНДР Вашингтон Япония Корея