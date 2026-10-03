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Политика 1286

Токаев освободил от должности 3 политиков из руководства минобороны страны

Токаев освободил от должности 3 политиков из руководства минобороны страны
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей троих политиков, которые были руководителями министерства обороны страны.

Токаев принял решение после того как военнослужащие погибли во время учений "Каспийская оборона — 2026".

Трагедия произошла в Мангистауской области. Казахстанских военнослужащих во время учений унесло в море. Троих из них удалось спасти, 14 погибли. Поисковую операцию завершили.

Причиной ЧП стало ухудшение погоды и сильный ветер. По факту гибели военнослужащих было возбуждено уголовное дело.

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