Токаев принял еще одно кадровое военное решение

Пресс‑служба президента Казахстана сообщила о кадровых перестановках в оборонном ведомстве страны. Глава государства Касым‑Жомарт Токаев освободил от занимаемых должностей сразу нескольких высокопоставленных военных.

Так, своих постов лишились главнокомандующий военно‑морскими силами республики Канат Ниязбеков, первый заместитель министра обороны — начальник генштаба вооружённых сил Каныш Абубакиров, а также заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев.

Эти кадровые решения были приняты на фоне трагедии, произошедшей 24 сентября: в ходе учений на Каспийском море погибли 14 казахстанских военнослужащих. Командовал теми учениями Канат Ниязбеков.