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Политика 2011

Токаев принял еще одно кадровое военное решение

Токаев освободил от должности первого замминистра обороны Казахстана

Токаев освободил от должности первого замминистра обороны Казахстана

Пресс‑служба президента Казахстана сообщила о кадровых перестановках в оборонном ведомстве страны. Глава государства Касым‑Жомарт Токаев освободил от занимаемых должностей сразу нескольких высокопоставленных военных.

Так, своих постов лишились главнокомандующий военно‑морскими силами республики Канат Ниязбеков, первый заместитель министра обороны — начальник генштаба вооружённых сил Каныш Абубакиров, а также заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев.

Эти кадровые решения были приняты на фоне трагедии, произошедшей 24 сентября: в ходе учений на Каспийском море погибли 14 казахстанских военнослужащих. Командовал теми учениями Канат Ниязбеков.

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Автор:
Казахстан