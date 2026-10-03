Токио задумал то, что перенасытит любую противоракетную оборону

Nikkei: Япония хочет выпускать дешевые крылатые ракеты с 2030 года

Правительство Японии планирует в 2030 финансовом году начать массовое производство новых дешевых крылатых ракет большой дальности, сообщила газета Nikkei. Они предназначены для поражения в том числе кораблей условного противника.

Одной из задач новых ракет названо перенасыщение противоракетной обороны противника и повышение вероятности поражения целей. Это следует из замысла авторов новой стратегии.

При производстве предполагается использовать камеры гражданского назначения, чьи характеристики традиционно ниже, чем у аппаратов военного назначения. Это должно снизить стоимость ракет.

Новые ракеты дополнят японские большой дальности Type-25 и американские Tomahawk. План разработки изложат в новой стратегии нацбезопасности, которую планируют принять в конце текущего года.

Разработка начнется в следующем году, производство — в 2029, массовое производство — в 2030. Минобороны Японии на 2027 финансовый год просит выделить рекордный бюджет в размере 8,9 трлн иен, что составляет $55,5 млрд по текущему курсу.

С учетом сопутствующих расходов траты Японии на оборону, скорее всего, превысят 10,6 трлн иен, или $66,12 млрд. Это станет новым максимумом для страны, которая традиционно ограничивала военные расходы.

Япония в последние годы пересматривает оборонную политику, включая право на контрудары по целям на территории потенциального противника. Токио также расширяет закупки ударных систем за рубежом и развивает собственные ракетные программы.

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