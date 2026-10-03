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Политика 4513

Трамп назвал президента, которого всегда готов делать счастливым

Трамп назвал Эрдогана другом и пообещал делать его счастливым

Трамп назвал Эрдогана другом и пообещал делать его счастливым
Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет делать счастливым своего друга - президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Трампа, сказанным журналистам перед вылетом в Алабаму, он любит Турцию, а Эрдоган является его другом, и он всегда будет делать его счастливым.

Напомним, что в сентябре издание Al-Monitor сообщило о возобновлении переговоров между Турцией и США по поставкам и модернизации истребителей F-16. По данным издания, стороны обсуждают возможную закупку Турцией 40 новых F-16 Block 70, а также вопросы модернизации уже имеющегося у страны парка истребителей.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о решении по экспорту дизтоплива.

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Автор:
Дональд Трамп США Турция

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