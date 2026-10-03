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Политика 2839

Трамп сделал ход, который ударит по ценам на бензин

Трамп пообещал скоро пополнить стратегический запас нефти

Трамп пообещал скоро пополнить стратегический запас нефти
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в скором времени начать наращивать стратегические запасы нефти страны, передает его слова на митинге в Алабаме. Он также заверил, что Штаты получают нефть стоимостью в миллиарды долларов из Венесуэлы.

Трамп напомнил собравшимся, что в пятницу европейские страны согласились высвободить существенную часть стратегических запасов нефти и дизельного топлива. Целью называлось снижение цен на горючее в мире.

О конкретных объемах пополнения американских запасов и сроках Трамп не сообщил. Не уточняется и то, за счет каких поставок это будет сделано.

Стратегический нефтяной резерв США создавался для сглаживания перебоев с поставками. Его объемы меняются в зависимости от решений администрации и ситуации на рынке.

В США в начале ноября состоятся промежуточные выборы. Соперники возглавляемых Трампом республиканцев часто критикуют его за выросшие за последние месяцы цены на топливо.

Стратегический нефтяной резерв США — крупнейший в мире государственный запас нефти, хранящийся в соляных кавернах на побережье Мексиканского залива. Он используется для стабилизации рынка при сбоях поставок.

До этого Еврокомиссия отвергла требование США о высвобождении европейских запасов дизеля, заявив об отказе от идеи запрета экспорта американского дизельного топлива. При этом в ЕК выразили готовность обсуждать меры с Международным энергетическим агентством.

Европа впервые публично осадила США по дизелю.

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