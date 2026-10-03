Трамп сделал ход, который ударит по ценам на бензин

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в скором времени начать наращивать стратегические запасы нефти страны, передает его слова на митинге в Алабаме. Он также заверил, что Штаты получают нефть стоимостью в миллиарды долларов из Венесуэлы.

Трамп напомнил собравшимся, что в пятницу европейские страны согласились высвободить существенную часть стратегических запасов нефти и дизельного топлива. Целью называлось снижение цен на горючее в мире.

О конкретных объемах пополнения американских запасов и сроках Трамп не сообщил. Не уточняется и то, за счет каких поставок это будет сделано.

Стратегический нефтяной резерв США создавался для сглаживания перебоев с поставками. Его объемы меняются в зависимости от решений администрации и ситуации на рынке.

В США в начале ноября состоятся промежуточные выборы. Соперники возглавляемых Трампом республиканцев часто критикуют его за выросшие за последние месяцы цены на топливо.

Стратегический нефтяной резерв США — крупнейший в мире государственный запас нефти, хранящийся в соляных кавернах на побережье Мексиканского залива. Он используется для стабилизации рынка при сбоях поставок.

До этого Еврокомиссия отвергла требование США о высвобождении европейских запасов дизеля, заявив об отказе от идеи запрета экспорта американского дизельного топлива. При этом в ЕК выразили готовность обсуждать меры с Международным энергетическим агентством.

Европа впервые публично осадила США по дизелю.

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