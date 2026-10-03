Трамп сделал заявление о сроках прекращения конфликта с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт с Ираном может подойти к концу сразу после проведения промежуточных выборов в Конгресс. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Алабама.

По словам главы Белого дома, противостояние завершится «тем или иным образом». Он также заявил, что как только конфликт закончится — а это произойдет очень скоро, вероятно, сразу после выборов — цены на нефть рухнут.

Стоит отметить, что в четверг, первого октября, американский президент заявлял, что не верит в возможность установления прочного мира с Ираном. В ходе того же выступления он допустил уничтожение страны как один из возможных сценариев развития текущего конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве позетивно оценили заключение меморандума о прекращении огня между Ираном и США. Однако, по его словам, достигнутое перемирие в итоге оказалось не слишком долговременным и надежным.

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