Трамп захотел присвоить свое имя мосту

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что новый мост в Алабаме получит его имя. Об этом он заявил на предвыборном митинге.
По его словам, он будет счастлив, если мост назовут в его честь. Публика встретила это заявление аплодисментами.
В пятницу в штате состоялась церемония закладки первого камня моста через реку Мобил. Стоимость проекта — 3,2 миллиарда долларов. Планируется построить шестиполосный вантовый мост.
Движение по нему собираются открыть к 2031 году. В церемонии участвовали губернатор Алабамы Кей Айви и глава Минтранса США Шон Даффи.
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