В центре Киева на Майдане Незалежности проходит акция протеста, участники которой требуют скорейшего прекращения боевых сил и установления мира. Мероприятие организовано в поддержку украинского военного Александра Тодорова, бывшего одесского журналиста и правозащитника, который в начале сентября призвал сограждан выступить против коррупции и «беспредела в стране и в армии».

После своих призывов к протестам военный был задержан и отправлен под стражу по обвинению в самовольном оставлении части. Сейчас родные и знакомые Тодорова собрали необходимую сумму залога, чтобы он мог выйти на свободу, но пока банк проверяет документы.

"Тем временем, его сторонники собрали акцию сегодня на Майдане, куда пришло уже больше людей, чем в первый раз. Одно из главных требований - добиться скорейшего мира", - сообщает украинское издание "Страна".

На появившихся с места проведения акция снимках в Сети видно, что люди держат плакаты с надписями на украинском языке: "Остановить войну. Только мир!".

Подобные настроения на фоне тяжелой ситуации в стране разделяют и некоторые украинские политики. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина не может выиграть в конфликта и призвал немедленно начать переговоры с Россией о мире, путем уступок. Кроме этого, парламентарий направил официальные письма американским чиновникам — Марко Рубио, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру — с требованием обнародовать реальные и скрываемые властями условия прекращения конфликта. Депутат утверждает, что сам знает эти условия и уверен, что украинцы их одобрят.

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* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.