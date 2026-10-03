«Убийца авианосцев»: чем удивит возвращение крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершает модернизацию, ставшую одной из самых масштабных в истории отечественного военного кораблестроения. Уже до конца года флот должен получить корабль, который без преувеличения называют плавучей крепостью.

30 лет заморозки: как корабль ждал своего часа

История корабля сама по себе тянет на роман. Заложенный на Балтийском заводе в мае 1983 года как «Калинин», он вошел в состав ВМФ СССР в конце 1988-го, а в 1992-м получил имя адмирала Павла Нахимова. Уже в июле 1997 года крейсер ушел из Североморска в Северодвинск, где два года спустя был официально поставлен на ремонт на «Севмаше».

Дальше — почти три десятилетия ожидания. Экономические трудности, неопределенность с судьбой корабля, бесконечные согласования проекта. Полноценный контракт на ремонт и глубокую модернизацию заключили лишь в 2013 году. Так что расхожая фраза «его ремонтировали 30 лет» формально верна, но требует уточнения: большую часть этого срока крейсер просто ждал своего часа. Основной объем работ пришелся на последние годы.

От «Калинина» остался только корпус

Масштаб переделок сопоставим со строительством нового корабля. С крейсера сняли устаревшее оборудование, заменили энергетические системы, кабельные трассы, средства связи, радиолокационные станции и вооружение.

В конце 2024 года запустили первый ядерный реактор, в начале 2025-го — второй. Фактически от прежнего «Калинина» остались лишь прочный корпус и основные элементы атомной энергетической установки — начинку собрали заново.

Прощай, «Гранит»: на смену пришли «Цирконы»

Главное изменение — в ударной мощи. Если изначально основой арсенала были 20 тяжелых сверхзвуковых ракет П-700 «Гранит», созданных специально для охоты за авианосцами, то теперь на корабле размещены десять универсальных комплексов 3С14 — 80 вертикальных пусковых ячеек.

В них могут встать гиперзвуковые «Цирконы», сверхзвуковые «Ониксы», крылатые ракеты семейства «Калибр» и противолодочные ракеты комплекса «Ответ». Это позволяет формировать боекомплект под конкретную задачу: больше противокорабельных ракет, больше средств для ударов по земле или противолодочного оружия. Оснащение крейсера «Калибрами» и «Цирконами» официально подтверждалось.

«Небесный щит»: крейсер прикроет целую эскадру

Но одним лишь ударным арсеналом «Нахимов» не ограничивается. Дальний рубеж обороны обеспечивают два комплекса «Форт-М» — в сумме 96 пусковых ячеек. Ближний — шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-М».

Ключевая деталь: зенитные ракеты размещены отдельно от 80 ударных ячеек. На многих иностранных крейсерах и эсминцах универсальные установки приходится делить между ПВО, противолодочными и ударными ракетами.

Здесь же мощный наступательный боекомплект сочетается с самостоятельным и не менее внушительным арсеналом противовоздушной обороны.

Самый мощный в мире?

«Адмирала Нахимова» часто называют самым вооруженным кораблем планеты. Оценка имеет основания, но требует оговорок. По абсолютному числу ячеек он не рекордсмен: у американских крейсеров типа «Тикандерога» (Ticonderoga) их 122, у китайских кораблей проекта 055 — 112. Правда, там установки используются и под зенитные, и под противолодочные ракеты.

Сила «Нахимова» — именно в сочетании: 80 отдельных ячеек под ударное и противолодочное оружие, включая «Цирконы», плюс крупный самостоятельный боекомплект ПВО. Корректная формулировка такова: после модернизации это будет один из самых мощных надводных кораблей мира и, вероятно, сильнейший по комбинации ударных ракет и эшелонированной противовоздушной обороны.

Один в море не воин: зачем крейсеру эскадра

Впрочем, огромные размеры — не гарантия неуязвимости. Современный крейсер зависит от внешнего целеуказания, спутниковой и авиационной разведки, прикрытия со стороны авиации, подлодок и кораблей сопровождения. Крупная цель хорошо заметна для разведки и сама становится приоритетной мишенью.

Особую угрозу представляют подводные лодки, противокорабельные ракеты, морские и воздушные дроны, а также массированные комбинированные атаки.

Поэтому предназначение «Нахимова» — не одиночная охота за эскадрами, а работа в качестве центра корабельной группировки: собирать информацию, распределять цели, координировать действия других кораблей, прикрывать соединение от ударов с воздуха и защищать районы развертывания российских стратегических атомных ракетоносцев в Баренцевом море и Арктике.

Военно-политический эксперт Борис Рожин напоминает, что проблемы защиты крупных кораблей носят общемировой характер: «В силу развития новых средств поражения вопросы обеспечения защиты таких кораблей, как «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», приходится решать уже совсем по-другому. Но эта проблема носит общемировой характер, что хорошо показало использование крупных кораблей ВМС США во время конфликта с Ираном: они подвергались постоянным атакам ракет и дронов. Тем не менее, даже такая крупная цель, как атомный авианосец, смогла уцелеть и продолжала вести оперативную деятельность. Это показывает, что время крупных надводных кораблей еще не прошло».

Домой, в Североморск: финальный рывок

В августе 2025 года крейсер впервые за долгие годы вышел в море. В июне 2026-го Северный флот сообщил о начале завершающей стадии ходовых испытаний, тогда же «Адмирал Нахимов» впервые за 29 лет прибыл в главную базу — Североморск. К концу августа корабль готовили к государственным испытаниям. Передачу флоту планируют до конца 2026 года — крейсер должен войти в состав Северного флота и стать одним из ключевых элементов российских сил в Арктике и Северной Атлантике.

Создававшийся как специализированный охотник за авианосцами, сегодня «Адмирал Нахимов» превращается в многоцелевой корабль-арсенал: носитель гиперзвукового оружия, центр противовоздушной обороны и плавучий командный пункт крупного морского соединения. В нем причудливо соединились две эпохи — советский корпус и атомная установка с современными ракетами, цифровым управлением и куда более широким кругом задач.