Удары США будут страшнее: Иран уже готовится

Правительство Ирана готовится к новым бомбардировкам США, которые могут стать масштабнее предыдущих, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя иранских властей. При этом, по его словам, Иран располагает возможностями дать ответ.

Собеседник агентства признал, что санкции США и морская блокада серьезно осложняют экономическую ситуацию в Иране. По его словам, страна приспосабливается к этим реалиям.

Bloomberg напоминает, что важнейшим рычагом давления для Ирана остается перекрытие Ормузского пролива. Однако, как ранее утверждали власти США, ряд СМИ и наблюдателей, контроль Тегерана над проливом слабеет.

По данным Bloomberg, экспорт нефти Саудовской Аравией вырос с 3,4 млн баррелей в день в августе до 6,1 млн баррелей в сентябре. JPMorgan оценивает, что с Ближнего Востока теперь поступает 17,5 млн баррелей в день — 98% от уровня, наблюдавшегося до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года.

Ранее Bloomberg утверждал, что Иран в сентябре впервые с начала конфликта не загружал нефть на танкеры. При этом поставки ресурса Китаю продолжаются, а торговые потоки перенаправлены через Каспийское море и по сухопутным путям. В сентябре также поступали сообщения о задержках на КПП на границах Ирана с Турцией и Пакистаном.

Портал Axios со ссылкой на американских чиновников уже сообщил, что высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провели совещание. На нем обсуждались дальнейшие шаги в связи с войной против Ирана и конфликтом между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.

На фоне зашедших в тупик переговоров Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана. В четверг он заявил, что ему предстоит принять решение: либо Иран подписывает сделку, либо его больше не будет существовать.

Иран припас для США сюрпризы, о которых молчат.

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