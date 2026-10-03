Гончаренко*: украинцы согласились бы на условия мира от команды Трампа

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Офис президента Украины целенаправленно скрывает от граждан реальные условия завершения конфликта. По словам политика, в украинском руководстве панически боятся говорить с народом напрямую.

«Я знаю условия переговоров. В ОП боятся говорить с людьми и говорить напрямую, что от нас требуют и как можно завершить войну», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что не может публично озвучить все параметры договоренностей, но убежден, что общество поддержало бы их ради прекращения кровопролития. "К сожалению, я не могу озвучивать эти условия мирных договоренностей, но уверен, что украинцы бы на них согласились", - подчеркнул украинский парламентарий.

«Мы слишком много потеряли и слишком многое теряем, чтобы продолжать совершать самоубийство. Нужно кончать войну», — написал Гончаренко*.

Он также сообщил, что направил официальное письмо в Вашингтон с призывом рассекретить предлагаемые условия мира, чтобы все украинское общество могло оценить, что предлагается.

«Направил письмо Рубио, Уиткофу и Кушнеру с просьбой опубликовать обсуждаемые сейчас условия окончания войны», — написал политик.

По его словам, выработанные условия сложные, но это не капитуляция Украины, а возможность законочить конфликт, сохранить экономику, государство, людей.

Накануне Алексей Гончаренко* признал катастрофическое положение дел в стране и проигрыш Украины в конфликте. Он отметил, что Украина не может победить Россию и призвал незамедлительно начать переговоры о мире, путем уступок. После это в его адрес со стороны ряда украинских политиков, общественных деятелей и медиа ресурсов посыпались обвинения в предательстве.

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* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов