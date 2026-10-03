В Белгороде при атаке ВСУ пострадали 6 человек

Губернатор Александр Шуваев сообщил о целенаправленной атаке ВСУ на Белгород.

По словам главы региона, украинские войска нанесли удар по городу с помощью беспилотников. Атака пришлась на вечер выходного дня — под удар попали жилые кварталы и центральная часть Белгорода. Как отметил Шуваев в публикации на платформе «Макс», целью противника было нанести максимальный ущерб мирным жителям и спровоцировать дестабилизацию обстановки.

В результате атаки пострадали шесть человек, среди них — трое детей. Четырёхлетнюю девочку и 11‑летнего мальчика госпитализировали с осколочными ранениями ног. 16‑летний юноша получил проникающие ранения грудной клетки и живота — его состояние оценивается как тяжёлое.

Также в больницу доставили троих взрослых; двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Из‑за детонации дронов вспыхнули пожар в квартире многоквартирного дома и шесть автомобилей. По данным губернатора, пожарные полностью ликвидировали все очаги возгорания.

Кроме того, в городе повреждены пять частных домов и два многоквартирных здания.