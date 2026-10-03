В Британии заявили о наступлении самого сложного этапа конфликта для Украины

Британское издание Guardian пишет, что Киев вступает в самый сложный этап украинского конфликта из-за усиливающихся ударов ВС России.
По данным материала, Киев вступает в самый сложный период с первых дней конфликта, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь столицы. Как считает издание, резкое усиление российских ударов заставило украинцев почувствовать трудности, с которыми они раньше не сталкивались.
Кроме того, в материале говорится, что украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы.
Ранее сообщалось, что Кличко раскрыл правду о ситуации в Киеве.