В Британии заявили о наступлении самого сложного этапа конфликта для Украины

Британское издание Guardian пишет, что Киев вступает в самый сложный этап украинского конфликта из-за усиливающихся ударов ВС России.

По данным материала, Киев вступает в самый сложный период с первых дней конфликта, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь столицы. Как считает издание, резкое усиление российских ударов заставило украинцев почувствовать трудности, с которыми они раньше не сталкивались.

Кроме того, в материале говорится, что украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы.

Ранее сообщалось, что Кличко раскрыл правду о ситуации в Киеве.