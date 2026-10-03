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Политика 2720

В Британии заявили о наступлении самого сложного этапа конфликта для Украины

Guardian: Киев вступает в самый сложный этап конфликта из-за ударов ВС РФ

Guardian: Киев вступает в самый сложный этап конфликта из-за ударов ВС РФ

Британское издание Guardian пишет, что Киев вступает в самый сложный этап украинского конфликта из-за усиливающихся ударов ВС России.

По данным материала, Киев вступает в самый сложный период с первых дней конфликта, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь столицы. Как считает издание, резкое усиление российских ударов заставило украинцев почувствовать трудности, с которыми они раньше не сталкивались.

Кроме того, в материале говорится, что украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы.

Ранее сообщалось, что Кличко раскрыл правду о ситуации в Киеве.

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Автор:
Россия Киев