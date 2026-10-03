В европейской стране открыли памятник маршалу Коневу

В Словакии появился памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу — об этом рассказало информационное агентство TASR.

Монумент разместили в селе Кружлова (Прешовский край, северо‑восток страны), неподалёку от города Свидник. Именно в этих местах осенью 1944 года Красная армия вела Карпатско‑Дуклинскую наступательную операцию: советские части под командованием маршала Конева пытались прорваться через укреплённый Дуклинский перевал, чтобы соединиться с участниками Словацкого национального восстания против гитлеровцев.

На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные лица и представители разных общественных групп: министр сельского хозяйства и развития регионов Словакии Рихард Такач, депутат Европарламента и зампред партии «Направление — социальная демократия» Лубош Блаха, ветераны, общественники, а также посол России в Словакии Сергей Андреев. Идея установить памятник возникла два года назад — её предложил премьер‑министр Словакии Роберт Фицо.

Рихард Такач в своём выступлении отметил большой вклад Конева в освобождение Чехословакии и обратил внимание на контраст с нынешней тенденцией в Европе, где нередко демонтируют подобные монументы. Слова министра передало Словацкое телевидение.

Автором памятника стал словацкий скульптор Славомир Гибей. Ранее он создал монумент другому советскому полководцу — маршалу Родиону Малиновскому: тот установлен в селе Стары‑Теков на западе Словакии, которую войска Малиновского освободили от нацистских захватчиков.