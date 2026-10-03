В Германии освистали Мерца и Рютте

WDR: Рютте и Мерца освистали на вручении премии в Мюнстере

Телерадиокомпания WDR со ссылкой на данные местной полиции сообщает, что участники акции протеста против вручения в Мюнстере НАТО и генсеку альянса Марку Рютте международной премии Вестфальского мира освистали его и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Церемония награждения прошла в четверг в Мюнстере с участием Рютте и Мерца, а протестующие собрались у здания ратуши и освистали появившихся на балконе политиков, включая премьер-министра Северного Рейна - Вестфалии Хендрика Вюста.

По данным телерадиокомпании, даже после того, как полиция отчиталась о завершении акций, вокруг ратуши всё ещё раздавались крики неодобрения, а размещённый у ратуши оркестр исполнил гимн Европы, тогда как некоторые демонстранты начали распевать протестные песни.

Ранее сообщалось, что Дагделен раскритиковала Рютте за призыв обвинять во всем Россию.