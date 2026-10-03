В Германии призвали избрать новым президентом умную женщину

Уполномоченная правительства ФРГ по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер приурочила своё заявление ко Дню германского единства: по её мнению, следующим федеральным президентом страны должна стать женщина из восточных земель.

«Почему следующим федеральным президентом не может стать умная женщина из Восточной Германии? Я считаю, что настало время для главы государства из восточных земель», — заявила Кайзер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Актуальность дискуссии объясняется тем, что срок полномочий действующего главы государства Франка‑Вальтера Штайнмайера истекает 18 марта 2027 года. Выборы нового президента назначены на 30 января 2027 года — они пройдут в ходе заседания Федерального собрания. Сейчас в Германии идёт активное обсуждение потенциальных кандидатов на этот пост.

Отметим, что последним президентом ФРГ из восточных регионов страны был Йоахим Гаук, возглавлявший государство с 2012 по 2017 год.

Сам День германского единства отмечается 3 октября — эта дата посвящена воссоединению Германии в 1990 году, когда пять восточных земель бывшей ГДР вошли в состав ФРГ, а Берлин стал общей столицей объединённой страны.