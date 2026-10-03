В Калуге в результате атаки ВСУ получили повреждения многоквартирные дома

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над регионом были уничтожены тринадцать БПЛА, а в Калуге в результате атаки получили повреждения многоквартирные дома.

По его словам, написанным в канале на платформе «Макс», ночью силами ПВО было уничтожено 13 беспилотников над территориями Жуковского, Износковского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также города Калуги, и в результате атаки БПЛА в Калуге многоквартирные дома получили повреждения.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла, и всем им оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области при обрушении породы на шахте погиб один человек.