Минобороны России сообщило, что при освобождении населённого пункта Новая Казачья в Харьковской области украинские военные укрывались в полуразрушенных домах. Подразделения группировки «Север» сужают периметр окружения украинских формирований на северо-востоке области и наращивают внешний контур контроля.

Штурмовые подразделения 245-го мотострелкового полка группировки «Север» выбили украинских боевиков из села Новая Казачья. Перед началом штурма военнослужащие очистили воздушное пространство от ударных беспилотников противника. Расчёты БПЛА и артиллерии наносили удары по скоплению украинских националистов, которые прятались в разрушенных зданиях.

После закрепления в населённом пункте военные приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории. Об этом сообщили в Минобороны России. Других подробностей ведомство не привело.

Ранее сообщалось, что за неделю группировка «Север» освободила 14 населённых пунктов в Харьковской и Сумской областях. В Харьковской области под контроль перешли Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое, Грачевка, Сердобино и Высокая Яруга. В Сумской области — Марьино, Уланово, Толстодубово и Малая Рыбица. Кроме того, «Север» уничтожил подкрепление ВСУ, пытавшееся прорваться в Уланово.

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