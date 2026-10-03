В Лондоне выпустили под залог подозреваемого по делу авиабазы Фэрфорд

Полиция Лондона освободила под залог 25-летнего мужчину с двойным британско-иранским гражданством, который ранее был задержан в рамках расследования инцидента у британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Подозреваемый был задержан в центре британской столицы в соответствии с положениями закона о борьбе с терроризмом по подозрению в подготовке террористических актов. Другие подробности правоохранительные органы пока не приводят.

Напомним, 27 сентября, в окрестностях авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир на западе Англии были задержаны еще пять человек в возрасте от 23 до 25 лет. Позднее они также были отпущены под залог, несмотря на изначальные подозрения в причастности к преступлениям, связанным со взрывчатыми веществами и терроризмом. При обыске фургонов, принадлежавших подозреваемым, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ситуация вызвала резонанс за рубежом. Президент США Дональд Трамп, комментируя данное дело, раскритиковал решение британских властей об освобождении подозреваемых под залог, заявив, что Вашингтону все известно о лицах, задержанных в Великобритании.