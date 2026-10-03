Министерство обороны Нидерландов заключило контракт на поставку судов и вооружений для Украины на сумму не менее 200 миллионов евро с предпринимателем Мартейном Валравеном. Как выяснил портал Follow the Money (FTM) по итогам собственного расследования, ведомство передало заказ этому бизнесмену, несмотря на его многочисленные долги, факты банкротства его предприятий и уголовное расследование, возбужденное против связанной с ним оружейной компании. При этом посредник сохранил свое участие в поставках даже после того, как у его фирмы отозвали разрешение на торговлю оружием.

Согласно полученным данным, компания Валравена под названием United Shipyards не располагает собственной верфью. Для выполнения заказов она привлекает сторонние специализированные предприятия, закупая у них суда, аккумуляторы, датчики и двигатели. В частности, посредник наладил сотрудничество с испанским производителем судов Aresa Shipyard и нидерландским поставщиком оружия DTS Armory.

У компании DTS Armory возникли серьезные проблемы с разрешением на торговлю оружием, так как эта фирма стала фигурантом уголовного дела об использовании поддельных документов при закупке боеприпасов. В этих документах Министерство обороны Нидерландов указывалось в качестве конечного получателя, хотя на самом деле ведомство этих заказов не размещало. По данным FTM, боеприпасы в итоге поступили коммерческим структурам в США и Польше.

После отзыва разрешения у DTS Armory оборонное ведомство согласовало передачу контракта другой компании — Aurexys, которая также связана с Валравеном. В официальном письме парламенту по этому вопросу министерство объясняло, что Aurexys является «другим юридическим лицом, способным самостоятельно заключать договоры». Таким образом, прекращение работы с DTS Armory не означало разрыва сотрудничества министерства с самим предпринимателем.

Однако и компания Aurexys столкнулась с трудностями. Как сообщает FTM, в июне она заявила в суде, что не может продолжать бизнес-деятельность, так как оформление необходимых разрешений остановилось. Причиной стало то, что Валравен не предоставил документ, подтверждающий его благонадежность. Точный вид этих разрешений портал не уточняет. При этом накануне статс-секретарь министерства обороны Дерк Босвейк объяснял передачу заказов Aurexys именно наличием у нее всех необходимых допусков.

Одновременно между структурами Валравена и изготовителями военного оборудования возникли конфликты по поводу оплаты. По сведениям FTM, несколько предприятий месяцами работали без получения денег, в то время как сам предприниматель предъявлял поставщикам крупные финансовые требования и угрожал арестом их имущества. Из-за этих платежных конфликтов заказанные Нидерландами для Украины суда месяцами простаивают на хранении.

По данным FTM, Министерство обороны не знало о судебном решении относительно разрешений Aurexys и после вопросов журналистов пообещало изучить обстоятельства. Ведомство утверждает, что большинство заказанных вооружений уже было поставлено, а задержки связаны с международными экспортными процедурами. Стороной споров между посредником и его поставщиками министерство себя не считает. Официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно заявляла, что западная помощь Киеву не станет панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и западные вооружения будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами.

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