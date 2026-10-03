В Сане произошли мощные взрывы

В столице Йемена, Сане (находится под контролем движения «Ансар Аллах», известного как хуситы), прозвучали мощные взрывы — об этом проинформировало агентство Agence France‑Presse.

Телеканал Al Masirah, аффилированный с хуситами, заявил, что удары по Сане были нанесены со стороны Саудовской Аравии.

В субботу в социальных сетях начали появляться сообщения о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco в Эр‑Рияде. Пользователи утверждали, что над объектом видны столбы дыма — якобы атака была совершена из Йемена. Однако ни саудовские власти, ни представители хуситов не комментировали эти сведения. Кроме того, главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии не фиксировало и не сообщало о каких‑либо инцидентах в Эр‑Рияде.