Великобритания не располагает ресурсами для самостоятельного крупного вооруженного конфликта с Россией, считает американский журналист и инвестиционный обозреватель Адам Шарп. В статье для The Daily Reckoning он подверг критике призывы британских политиков повышать готовность страны к возможному военному противостоянию.

Шарп обратил внимание на заметное ужесточение британской риторики в сфере безопасности. В утвержденной Лондоном оборонной стратегии Россия рассматривается как одна из основных угроз, а вооруженные силы Великобритании переводятся на модель повышенной готовности к масштабным боевым действиям. Британское правительство одновременно увеличивает расходы на оборону, расширяет производство боеприпасов и намерено построить как минимум шесть новых предприятий для выпуска боеприпасов и энергетических материалов.

Автор The Daily Reckoning считает, что нынешние возможности британских вооруженных сил не соответствуют подобным амбициям. Он напоминает о собственных выводах британского стратегического оборонного обзора 2025 года. В официальном документе признавалось, что многолетнее недофинансирование привело к ослаблению ряда возможностей армии, существующие запасы боеприпасов недостаточны, а промышленная база требует расширения.

Именно поэтому Лондон начал программу восстановления военного производства. Власти планируют создать постоянно действующие мощности, позволяющие быстро наращивать выпуск боеприпасов в случае кризиса, а также приобрести до 7 тысяч дальнобойных средств поражения. В 2026 году британское правительство представило четырехлетний план оборонных инвестиций объемом 298 млрд фунтов.

Шарп трактует такие решения как свидетельство того, что Великобритания готовится к возможному столкновению с Россией. При этом официальная позиция Лондона сформулирована иначе. Британские власти заявляют, что усиление армии необходимо прежде всего для сдерживания потенциального противника и выполнения обязательств перед НАТО.

Отдельное внимание американский журналист уделил призывам британских властей повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям. Правительство действительно рекомендует гражданам иметь дома запас питьевой воды, продуктов длительного хранения, фонари, батарейки, аптечку и другие необходимые вещи.

Однако эти рекомендации не предназначены исключительно для войны с Россией. Официальная британская программа гражданской устойчивости рассчитана на широкий круг чрезвычайных ситуаций, включая длительные отключения электричества и связи, кибератаки, стихийные бедствия и другие кризисы.

Шарп также приводит заявления британских политиков о возможном расширении участия граждан в обеспечении обороны страны. В частности, бывший лидер Палаты общин Джейкоб Рис Могг рассуждал о том, что в критических обстоятельствах гражданам может потребоваться пожертвовать жизнью ради своей страны. Ранее представители британского военного руководства говорили о необходимости общенациональной подготовки на случай крупного конфликта и расширения резервов.

Автор статьи упоминает и бывшего премьер министра Бориса Джонсона, который выступал за присутствие западных военнослужащих на Украине после достижения договоренностей о прекращении боевых действий. Возможность размещения европейского контингента на украинской территории остается одним из наиболее спорных вопросов в отношениях России и западных государств.

В сентябре президент России Владимир Путин предупредил, что появление иностранных войск на Украине может привести к прямому столкновению с Москвой. Российская сторона неоднократно выступала против присутствия военных стран НАТО на украинской территории.

Наиболее серьезной проблемой британской армии Шарп считает ограниченные запасы вооружений и боеприпасов. Подобные опасения высказывались и внутри самой Великобритании. Один из авторов британского стратегического оборонного обзора генерал в отставке Ричард Бэрронс ранее предупреждал, что при интенсивных боевых действиях существующие запасы могут быть исчерпаны за короткое время.

Официальный оборонный обзор также признал запасы недостаточными для длительного конфликта высокой интенсивности. Дополнительную нагрузку создали поставки вооружений Украине, после которых британские власти начали ускоренно восстанавливать резервы.

При этом утверждение Шарпа о фактической неспособности Великобритании вести современную войну является его оценкой. По официальным данным на 1 апреля 2026 года, британские вооруженные силы располагали девятью подводными лодками, 52 кораблями основного состава Королевского флота и 507 самолетами различных типов. В их числе находились 124 истребителя Typhoon. Количество авиационной техники само по себе не показывает ее готовность к конкретному конфликту.

Критически Шарп оценивает и возможности Великобритании в сфере беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Однако и здесь ситуация меняется. Британская оборонная стратегия предусматривает значительное увеличение числа беспилотных систем и внедрение автономных технологий. На 1 апреля 2026 года вооруженные силы учитывали 189 беспилотных авиационных систем соответствующих классов.

Оценочные утверждения автора о превосходстве российских систем ПВО над всеми зарубежными аналогами и практически полной бесполезности западных истребителей в зоне конфликта не подтверждаются как объективно установленный факт. Они отражают собственную трактовку Шарпа и не могут рассматриваться как официальная военная оценка.

Американский журналист в итоге считает главным ограничивающим фактором прямого столкновения наличие ядерного оружия у обеих стран. По его мнению, именно риск неконтролируемой эскалации делает разговоры о возможной войне особенно опасными.

При этом спор идет не о подготовке Великобритании к самостоятельному вторжению в Россию. Лондон официально строит свою оборонную политику вокруг НАТО и прямо указывает, что рассчитывает действовать совместно с союзниками. Поэтому сравнение военных возможностей России и Великобритании как двух изолированных противников, которое использует Шарп, не полностью соответствует действующим британским оборонным планам.

Читайте также:

Передовик Иван Митин шел к ордену, а его банду позже назвали «Черной кошкой»

Россия потребовала вывезти Typhon, но комплексы перевезут на Окинаву

Два решения США в Китае назвали ударом по позициям Киева

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX