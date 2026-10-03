В туалетах финских депутатов нашли следы "российской угрозы"

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в материале под заголовком «Кремль под подозрением» высказало предположение о возможной причастности России к случаям незаконного проникновения в жилища депутатов финского парламента.

В статье описываются малозаметные следы вторжения: незапертая дверь, несмытая вода в туалете, включённый свет. Как отмечает газета, такие детали нередко остаются без внимания, однако ряд финских парламентариев уверены, что в их дома кто‑то проникал.

По информации NZZ, власти Финляндии не исключают версию о причастности России. Премьер‑министр страны Петтери Орпо, отвечая на вопрос о возможной роли Москвы, заявил, что такая вероятность «вполне возможна» и «в нынешнее время вполне вероятна».

Автор публикации также выдвигает версию, что за инцидентами может стоять стремление России «посеять хаос и повлиять на политику в Европе». В связи с тем, что в следующем году в Финляндии пройдут выборы нового состава парламента, журналист даже задаётся вопросом, не являются ли эти случаи попыткой запугивания.

Полиция Хельсинки 1 октября объявила о начале расследования эпизодов незаконного проникновения в дома депутатов.

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