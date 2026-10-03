В ВМС Мексики объяснили размещение сотен военных США на южной границе

Около 500 военнослужащих США размещены на границе с Мексикой — такое развёртывание проведено в рамках совместных плановых мероприятий двух государств. Об этом сказано в совместном заявлении МИД и Министерства военно‑морского флота Мексики.

В документе подчёркивается, что действия являются частью скоординированных операций, направленных на укрепление безопасности границ, расширение возможностей по обнаружению угроз и защиту суверенитета обеих стран.

По данным мексиканских властей, американские подразделения задействованы в районе долины реки Рио‑Гранде (штат Техас) в рамках операции «Пылающий авангард». В ответ ВМС Мексики в ходе операции «Сабля» направили в приграничный город Матаморос (штат Тамаулипас) 159 военнослужащих, а также 11 транспортных средств и два беспилотника.

В Мехико акцентировали, что сотрудничество двух стран базируется на принципах уважения суверенитета и взаимного доверия. ВМС Мексики намерены продолжать патрулирование северной границы, а обмен данными будет проходить через утверждённые институциональные каналы.

Как ранее сообщал журнал Newsweek со ссылкой на Северное командование ВС США, переброска американских сил прошла в рамках операции «Единый ответ» — на фоне роста числа атак со стороны мексиканских картелей. Телеканал NewsNation, в свою очередь, связывает решение Пентагона о направлении военных с инцидентом возле города Гарсено: тогда сотрудники Береговой охраны США попали под обстрел со стороны границы.