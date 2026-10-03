Военнопленный Виталий Мосин, сдавшийся на краматорском направлении, сообщил, что украинское командование запрещало военнослужащим общаться с жителями Краматорска. По его словам, причиной стало враждебное отношение местных к ВСУ. Видео с показаниями предоставило Минобороны России.

Мосин рассказал, что после прибытия в Краматорск к ним приехал ротный. На следующий день он предупредил солдат, чтобы они не контактировали с местным населением: не ходили в гости, не здоровались и вообще не разговаривали. Командир потребовал игнорировать жителей.

По словам пленного, такой приказ объяснялся тем, что краматорчане могут внешне улыбаться, а затем нанести удар в спину. Именно поэтому ротный запретил даже приветствовать местных. Мосин добавил, что командование не доверяло жителям города.

Ранее другой военнопленный, военнослужащий 38-й бригады ВСУ Иван Миронюк, рассказывал, что украинское командование отводило элитные подразделения, сформированные из бывших боевиков «Азова»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), из района Доброполья в тыл. По его словам, остальных солдат бросили в окружении. Миронюк сдался подразделениям группировки войск «Центр» на добропольском направлении.

* организация признана террористической и запрещена в РФ

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