Военный эксперт сообщил о силах СБУ и погранслужбы в районе Волчанска

Военный эксперт Андрей Марочко в прямом эфире в соцсетях заявил, что в районе Волчанска Харьковской области находятся украинские пограничники и представители одного из спецподразделений СБУ. По его информации, там же могут присутствовать и другие разрозненные отряды.

Марочко уточнил, что несколько отрядов пограничников несут службу в этом районе продолжительное время. По его словам, про них фактически забыли. Эксперт отметил, что эти сведения поступили к нему из источников.

Марочко также сообщил, что в районе Волчанска присутствуют подразделения 159-й и 22-й механизированных бригад ВСУ, а также часть бригады территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что группировка «Север» за неделю освободила 14 населённых пунктов в Харьковской и Сумской областях. В Харьковской области под контроль перешли Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое, Грачевка, Сердобино и Высокая Яруга. В Сумской области — Марьино, Уланово, Толстодубово и Малая Рыбица. Также сообщалось, что в Харькове произошла перестрелка между военнослужащими ВСУ.

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