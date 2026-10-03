Военный эксперт заявил о превосходстве России в БПЛА

Военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира заявил, что российские войска обошли украинскую армию по числу применяемых дальнобойных беспилотников и результативности их ударов. По его словам, Россия также увеличивает выпуск таких аппаратов.

Марочко отметил, что по количеству и качеству БПЛА российская сторона уже опережает украинские формирования. Он обратил внимание, что впервые за всё время число запускаемых украинских дронов снизилось.

Эксперт пояснил, что Россия не только наращивает собственное производство, но и активно поражает места сборки, хранения и размещения комплектующих для беспилотников ВСУ. По его оценке, эти действия приносят определённый результат.

Ранее Марочко сообщал, что в районе Волчанска Харьковской области находятся украинские пограничники и представители спецподразделения СБУ. Также он говорил о подразделениях 159-й и 22-й механизированных бригад ВСУ и части бригады теробороны. Кроме того, в Харькове произошла перестрелка между военнослужащими ВСУ, а российские силы продолжают наносить удары по судам, задействованным в интересах украинской армии.

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