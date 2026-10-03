Депутат ГД Бородай: Украина воет от ударов, что говорит об эффективности ВС РФ

Эффективность ударов Вооруженных сил Российской Федерации по военно-промышленному комплексу Украины заставила киевские власти заговорить о прекращении огня. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«И то, что они воют от этих ударов, пытаются сейчас как-то ограниченно договориться, это как раз лишнее подтверждение общей эффективности наших действий, особенно в последние месяцы, начиная где-то с весны текущего года», — приводит ТАСС слова депутата.

По словам парламентария, успехи на этом направлении достигаются благодаря активному использованию реактивных беспилотников, сопоставимых с маломощными крылатыми ракетами, а также применению классических ракетных вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Москва стремится к скорейшему завершению конфликта путем мирных переговоров, однако государству необходимы надежные и долгосрочные гарантии безопасности.

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