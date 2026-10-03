Войска РФ поразили снабжавший ВСУ сухогруз

Минобороны России сообщило, что российские военные с помощью беспилотников нанесли удар по морскому сухогрузу в порту Одесса. Это судно доставило на Украину военное имущество. Об этом говорится в сводке ведомства.

В Минобороны уточнили, что удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются. Атака была проведена днём. Других подробностей о типе груза или степени повреждений судна не приводится.

Ранее сообщалось, что за неделю российские силы поразили 17 сухогрузов, участвовавших в поставках западного вооружения и техники для Украины. Также наносились удары по логистическим и телекоммуникационным центрам, объектам генерации электроэнергии, транспортной и портовой инфраструктуре.

Кроме того, 23 сентября российские военные поразили сухогруз с военными грузами на пути в Одессу. Тогда же в Киеве и Киевской области были уничтожены склад материалов для производства беспилотников и предприятие ООО «Туканс». Минобороны подчёркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.