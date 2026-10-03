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Политика 1283

ВС РФ нанесли поражение местам хранения дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение местам хранения дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение местам хранения дронов ВСУ
МО РФ

По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки Вооружённые силы России поразили объекты, где хранились беспилотники ВСУ.

В сообщении ведомства уточняется, что удары были нанесены в 149 районах. Для этого задействовали оперативно‑тактическую авиацию, ударные БПЛА, а также ракетные войска и артиллерию группировок ВС РФ.

Помимо мест хранения беспилотных летательных аппаратов, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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Автор:
Министерство обороны Россия