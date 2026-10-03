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Политика Сюжет: Новости СВО 3265

ВС РФ ударили по мосту через Днепр, использовавшемуся ВСУ

ВС РФ ударили по мосту через Днепр, использовавшемуся ВСУ

Минобороны России заявило, что российские войска поразили Северный автотранспортный мост через реку Днепр, использовавшийся для переброски войск и обеспечивавший логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ.

Для удара использовались беспилотные аппараты, сказали в российском оборонном ведомстве.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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Новости СВО

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